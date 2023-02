Genova – Un giovane esemplare di Lupo è stato soccorso dai volontari di Enpa Genova con l’aiuto de personale della Regione Liguria.

L’animale si aggirava da qualche giorno nei pressi di Moconesi, in evidente difficoltà e con una frattura multipla ad una zampa.

“Si tratta di un maschio immaturo – spiegano i volontari Enpa – e le sue condizioni sono apparse subito critiche: estremamente magro, denutrito e debilitato, è debole e affetto da rogna ma soprattutto presenta una gravissima frattura multipla -con relativa ferita e bruttissima infezione- al gomito della zampa anteriore destra, che coinvolge tutta l’articolazione e che risale probabilmente a diversi giorni fa.

Cercheremo di stabilizzarlo per valutare il da farsi, ma la situazione per lui è davvero molto brutta: siamo comunque pronti a fare tutto il possibile, e abbiamo già cominciato tutte le terapie del caso”.

Negli ultimi giorni si moltiplicano gli avvistamenti di Lupi solitari per le campagne del genovese. Si tratta di giovani “in dispersione” che si allontanano dal branco con la speranza di trovare un compagno o una compagna e di fondarne uno nuovo

Purtroppo il 50% di loro muore perché non è semplice per i lupi cacciare da soli.

Chi desiderasse aiutare Enpa può farlo seguendo questi consigli