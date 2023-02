Genova – Si allungano i tempi per il rientro a casa delle 96 persone evacuate per l’incendio del tetto del palazzo di via Piacenza 17. La necessità di perizie tecniche per le indagini aperte e gli enormi costi delle riparazioni rischiano di prolungare l’attesa per il rientro almeno nelle abitazioni che si sono salvate dal rogo.

Il Comune di Genova sta seguendo 42 persone garantendo l’alloggio in albergo ma presto l’emergenza sarà chiusa e la civica amministrazione potrà aiutare solo coloro che non sono in grado di provvedere in autonomia, per reddito e proprietà personali.

Nel frattempo si consolida la gara di solidarietà avviata subito dopo l’incendio a associazioni e realtà di quartiere si stanno attivando per far avere alle famiglie evacuate un aiuto urgente, dai vestiti abbandonati nell’incendio alle prime necessità per i 9 bambini che sono rimasti senza casa.

La parrocchia di San Gottardo in collaborazione con l’istituto comprensivo San Gottardo ha organizzato una raccolta di fondi ed è possibile contribuire con una donazione in contanti presso la parrocchia di San Gottardo o con un bonifico bonifico bancario intestato alla Parrocchia di San Gottardo, indicando la causale “incendio via Piacenza” sull’Iban IT38D0306909606100000112878 presso la Banca Intesa – San Paolo.