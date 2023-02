Schiara (La Spezia) – Stava lavorando nei terreni di sua proprietà il località Schiara quando è scivolata cadendo da una fascia di oltre 3 metri di altezza.

Una donan di 58 anni è stata soccorsa dagli uomini dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino che sono arrivati sul posto in elicottero e hanno prestato i primi soccorsi alla donna che lamentava forti doloro alla schiena, sulla quale era caduta.

La donna è stata immobilizzata sulla speciale barella per i traumi alla colonna vertebrale per precauzione e poi trasferita in elicottero all’ospedale.

Fortunatamente le sue condizioni sembrano meno gravi del previsto.