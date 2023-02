Genova – Nuove riprese per la seconda serie della fiction Rai Blanca e nuovo bagno di folla per la troupe per l’attore Giuseppe Zeno che nella serie interpreta l’ispettore di polizia Michele Liguori che lavora con Blanca interpretata dall’attrice Maria Chiara Giannetta.

Questa volta il set è stato allestito tra via XX settembre e via Galata e la comparsa delle telecamere per le riprese ha fatto da “richiamo” per i tanti curiosi che si sono affollati attorno alla zona.

C’era chi cercava un autografo e chi un selfie da scattare con gli attori.

Un affetto e una curiosità che i genovesi dimostrano per Blanca e per Maria Chiara Giannetta che nella serie è una consulente della polizia e lavora in un commissariato di polizia per le sue straordinarie doti di decodificazione dei file audio.

Una capacità sviluppata perché la protagonista è cieca.