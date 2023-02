Genova – Oggi, a Palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, si è svolto un incontro sulla collocazione degli impianti di costruzioni dei cassoni per la Nuova Diga foranea di Genova alla presenza del Viceministro Edoardo Rixi, del Sindaco e Commissario straordinario Marco Bucci e del Presidente del Municipio VII Guido Barbazza.

Paolo Emilio Signorini, Presidente AdSP e Commissario straordinario Nuova Diga foranea: “Al momento è in corso la verifica sull’idoneità tecnica e ambientale dei tre siti che potrebbero ospitare gli impianti di costruzione dei cassoni per la nuova diga foranea: Piombino, Vado Ligure e Genova Pra’. Come emerso dall’incontro di oggi con il Viceministro Rixi, obiettivo comune è dare la priorità a quei siti che impattano meno sul contesto urbano circostante e prevedere delle compensazioni per i territori sui quali insisteranno i cantieri. Il tutto dovrà confluire in un accordo di programma con la regia congiunta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Comune di Genova e Regione Liguria.”