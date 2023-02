Zoagli (Genova) – Un odore nauseabondo che arrivava dall’appartamento. Così sono stati scoperti gli orrori di una casa sulla statale Aurelia, nel comune di Zoagli, nel levante ligure.

All’interno i vigili del fuoco intervenuti hanno trovato i corpi di cinque cani e due gatti, morti da tempo.

Nell’abitazione, che risulterebbe occupata da una donna, un pò di confusione ma nessun segno della persona che, al momento, risulta scomparsa.

I cinque cani e due gatti potrebbero essere stati avvelenati ma non è escluso che siano morti di fame o uccisi in altro modo anche se i vicini lo escludono perchè dicono di non aver sentito abbaiare o lamenti particolari.

Nell’appartamento degli orrori sono in corso indagini delle forze dell’ordine per capire che fine abbia fatto la donna che viveva li e quali siano le cause della morte di tutti gli animali.

La persona che ora si cerca era molto riservata e non è escluso che abbia avuto un malore e sia ricoverata in ospedale senza riuscire a comunicare la presenza degli animali presso la sua abitazione.

Ora si cercano i familiari per capire di più di quello che, a Zoagli, è già un mistero.