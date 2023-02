Varazze (Savona) – In coda già prima dell’alba per arrivare a Genova. Ancora proteste per automobilisti e trasportatori in viaggio sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Varazze e il bivio con la A26 Voltri – Gravellona Toce e in direzione opposta, tra Genova e Varazze.

A causare i disagi il restringimento di carreggiata presente in entrambe le direzioni per lavori in un cantiere.

Automobilisti e Trasportatori chiedono che le tariffe sulla direttrice vengano azzarati per l’intera durata dei cantieri e che venga superata, invece, la tariffazione con rimborsi attraverso la piattaforma elettronica che presenterebbe delle problematiche e offrirebbe sconti solo in presenza di ritardi consistenti mentre i disagi sono quotidiani.