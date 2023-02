Genova – Ennesimo incidente sul lavoro nel capoluogo ligure ed ancora una volta in un grande centro produttivo.

Un operaio di 37 anni di Ansaldo è stato colpito alla testa da un grosso gancio di metallo mentre manovrava un muletto per lo spostamento di grossi carichi.

Subito soccorso dai colleghi, l’operaio è stato poi stabilizzato dal personale dell’ambulanza del qq8 che lo ha infine trasferito in codice rosso – il più grave – all’ospedale San Martino.

Secondo le prime ricostruzioni, a seguito dell’impatto con il gancio, violentissimo, l’uomo avrebbe perso i sensi

notizia in aggiornamento