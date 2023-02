Genova – Una vetrata in frantumi ed una pioggia di frammenti potenzialmente pericolosi sul marciapiedi sottostante. Momenti di paura, ieri sera, in via San Lorenzo, vicino alla cattedrale, per il cedimento di una vetrata di un palazzo che si affaccia sul piazzale.

Una cascata di frammenti di vetro si è riversata sul marciapiede e solo per caso nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno verificato l’origine dei frammenti ed hanno rimoso altre fonti di pericolo.

In corso accertamenti per stabilire come si siano svolti i fatti.