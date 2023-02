Genova – “Il Covid è stato sconfitto dalla scienza”. E’ l’annuncio lanciato dai social dell’infettivologo Matteo Bassetti nel terzo anniversario della pandemia.

Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, da sempre in prima linea contro il covid e grande sostenitore delle campagne per la vaccinazione contro il virus, aggiunge poi con una punta di polemica:

“La scienza ha vinto per tutti. Anche per quelli che nella scienza non ci credono e non ci hanno mai creduto. Noi, uomini di medicina e scienza, aiutiamo tutti anche quelli che ci insultano e ci minacciano. Siamo fatti così…”

Bassetti, intervistato da diversi quotidiani ricorda come medici, infermieri e personale sanitario siano passati dall’essere considerati eroi a vittime di aggressioni negli ospedali e nei luoghi di cura.

Una “militanza scientifica” che ha visto l’infettivologo protagonista di molte interviste Tv e altrettante minacce online e nella vita reale e che lo ha portato a denunciare decine di No Vax che lo hanno attaccato anche fisicamente.