La pellicola del celebre film comico Frankenstein Junior torna nelle sale cinematografiche in attesa di celebrare, nel 2024, il 50esimo anniversario.

Il film cult di Mel Brooks, uscito nel 1974, diventando in breve uno straordinario successo di pubblico e di fan, potrà essere nuovamente ammirato al Cinema, nella versione restaurata per una serata particolare in alcuni Cinema.

E’ la Frankenstein Junior Night che verrà organizzata dal 27 febbraio al 1 marzo in alcune sale.

Gli appassionati del film potranno riassaporare le avventure transilvane del dottor Frederick Frankenstein, discendente del famoso barone Victor che torna nel castello dell’antenato per questioni ereditarie e scopre che il nonno aveva davvero scoperto il segreto per ridonare la vita ai cadaveri.

Nel tentativo di ripetere l’esperimento darà vita ad una serie di gag che sono entrate nella storia del Cinema e fanno ancora impazzire i fan in tutto il mondo.

Accanto a Gene Wilder che interpreta il dottor Frankenstein, ritroveremo il gobbo Igor reso immortale da Marty Feldman, la terribile e innominabile Frau Blucher (Cloris Leachman) e naturalmente la creatura, il mostro portato in scena da Peter Boyle.