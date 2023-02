Genova – In corso indagini per l’incendio che ha distrutto ieri notte il negozio di fiori di piazza Romagnosi, all’angolo con via Moresco, nel quartiere di Marassi.

Intorno alle 23 alcuni passanti hanno notato le fiamme che si alzavano dal chiosco ed hanno chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri sono accorsi ed hanno spento le fiamme che però hanno provocato pesanti danni alla struttura.

Si indaga per risalire alle cause del rogo.