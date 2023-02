Genova – La piccola Nora è partita ed è in viaggio verso gli Stati Uniti in quello che, a tutti gli effetti, è un “viaggio della speranza”.

Grazie alla solidarietà dei genovesi (e non solo) che hanno organizzato eventi e spettacoli di beneficenza e grazie ad Ita Airways che ha offerto il volo per lei e i genitori, Nora verrà visitata in un centro specializzato in Texas dove medici super specializzati cercheranno di sconfiggere la rara malattia che la minaccia.

Nora era ricoverata al Gaslini di Genova dove le cure sono riuscite solo a rallentare la malattia.

Una corsa contro il tempo per salvare la bambina attraverso cure speciali che vengono sperimentate in un centro medico privato cui si accede a pagamento