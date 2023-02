Genova – Non si fermano le attività di contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti della Polizia locale di Genova che, negli ultimi dieci giorni, ha portato a quattro arresti e a due misure cautelari in carcere.

Grazie al presidio sul territorio, oltre agli arresti e alle misure cautelari, la Polizia locale ha sporto tre denunce, 16 segnalazioni di consumatori e 11 sequestri per un totale di 177 grammi di sostanze.

«Prevenire il consumo e lo spaccio di sostanze – dice l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino – è in cima alle nostre priorità. Viviamo una realtà dove purtroppo l’età media della prima assunzione si è abbassata, complice anche una maggiore facilità di reperimento e la relativa economicità di alcune droghe sintetiche. Per questo il lavoro di prevenzione svolto dalla Polizia locale diventa di primaria importanza. I dati ci dicono che il problema esiste, ma che il nostro corpo di Polizia sta svolgendo un ottimo lavoro sul territorio».