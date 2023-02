Genova – Domenica 26 febbraio Genova saluta la fine del Carnevale con un’iniziativa che riprende l’usanza medievale delle “Navi dei Folli” e si conclude con la consueta pentolaccia.

Un trenino carico di maschere della tradizione genovese, e non solo, e con a bordo anche Lupo di Mare, la mascotte di Ocean Race, partirà alle 15.30 da piazza Caricamento e attraverserà largo Zecca, piazza Portello, piazza Fontane Marose, piazza De Ferrari, piazza Dante, piazza Carignano, spianata dell’Acquasola, piazza Corvetto, via Balbi, stazione Marittima per poi concludere il suo viaggio in piazza Caricamento, dove verrà accolto dalla musica della Filarmonica Sestrese e da canti e balli della tradizione.

L’ultimo parte della giornata è dedicata ai più piccoli, che alle 16.30 si cimenteranno con la grande pentolaccia piena di caramelle e di coriandoli.

Saranno presenti l’assessore alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli e il consigliere delegato ai Grandi eventi Federica Cavalleri.