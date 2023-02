Pietra Ligure (Savona) – Nuova domenica di disagi per gli automobilisti che stanno percorrendo le autostrade nella nostra regione.

Sull’autostrada A10, tra Pietre Ligure e Spotorno in direzione Genova, sono già 6 i km di coda a causa dei cantieri e dei conseguenti restringimenti di corsia. 1 km di coda, inoltre, anche in A12 tra Chiavari e Rapallo in direzione ponente.