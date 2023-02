Genova – Un grave incidente si è verificato questa mattina in Corso Europa, all’altezza di via Carrara, quando una donna di circa 40 anni ha perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava cappottandosi.

Sul posto, oltre alla polizia stradale – la quale cercherà di chiarire la dinamica dell’incidente – sono giunti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

La donna, che non è in pericolo di vita, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino.