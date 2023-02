Genova – Raffica di controlli dei carabinieri del comando provinciale e degli ispettori del Lavoro in alcuni locali della zona di Sampierdarena. Durante i controlli sono state accertate carenze igieniche e l’impiego di personale non in regola con i contratti di lavoro che hanno fatto scattare sanzioni per oltre 35mila euro.

In alcuni locali sono state riscontrate e contestate violazioni delle norme igienico sanitarie per sospetta carenza di pulizia ma anche per la conservazione dei cibi.

In uno dei locali è stata anche sequestrata della merce non conservata adeguatamente.

I controlli degli Ispettori del Lavoro hanno accertato irregolarità contrattuale e previdenziale per le persone al lavoro ed hanno fatto scattare altre sanzioni.

Infine, grazie all’impiego di cani antidroga, i carabinieri hanno trovato che alcuni dei clienti presenti nel locale avevano addosso piccoli quantitativi di droga.

Tre di loro sono stati segnalati quali consumatori di sostanze stupefacenti.

Nota della Redazione: i nomi dei locali non vengono comunicati così come previsto dalle nuove normative introdotte dal Governo

Leggi qui: https://www.fnsi.it/presunzione-di-innocenza-e-diritto-di-cronaca-il-procuratore-di-milano-riforma-cartabia-introduce-velina-di-regime