Regione Liguria ha aumentato di un milione di euro, portandolo a 16 milioni, il fondo per il welfare destinato a sostenere le persone con fragilità

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alle Politiche socio-sanitarie e Terzo settore Giacomo Raul Giampedrone, la delibera con la quale viene finanziato per l’anno 2023 il Contributo di solidarietà destinato a supportare le persone con disabilità e patologie psichiatriche, inserite presso strutture socio sanitarie.

“Le risorse per il 2023 ammontano a 16.500.000 euro – commenta l’assessore Giacomo Raul Giampedrone – L’elevato numero di domande ci ha portato a incrementare il fondo con un milione in più rispetto agli anni scorsi. Vogliamo sostenere le persone con fragilità, per le quali l’inserimento in struttura residenziale o semi residenziale risulta essere l’unico progetto attuabile”.

Il contributo di solidarietà, che copre una parte della quota sociale viene riconosciuto agli aventi diritto a seguito di domanda presentata presso i distretti socio sanitari.