Il campo di bassa pressione presente sulla Corsica richiama aria fredda di origine artica da nord portando ancora nuvole e precipitazioni anche nevose e a bassa e bassissima quota.

Previste nevicate anche abbondanti sul settore centro-occidentale con fiocchi di neve sino a quote molto basse.

Forte calo delle temperature che proseguirà anche nei prossimi giorni.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 27 febbraio 2023

Nella prima parte della mattinata bufera di neve su gran parte dell’entroterra con accumulo complessivo più significativo sulle aree esposte dell’appennino orientale (15-20cm) e sul savonese interno, specie quello occidentale; picchi di accumulo oltre i 30 cm in zona Melogno / M. Settepani; mediamente oltre i 15-20 cm sulla Val Bormida occidentale. Nevicata abbondante naturalmente anche tra Alpi Liguri e Marittime, dove l’accumulo complessivo alla fine della giornata di domani eccederà i 40-50 cm. Fino al primo mattino fiocchi coreografici potranno spingersi fino alla costa savonese e genovese. A seguire cessazione delle precipitazioni sul centro-levante (versante marittimo), parziali aperture e occhiate di sole nel corso della giornata. Residue nevicate ancora possibili sul versante nord dell’Appennino orientale, nonché tra Val Bormida e Alpi Liguri.

Venti: settentrionali con rinforzi come da avviso. Si attenuano a levante nel corso del pomeriggio.

Mare molto agitato per onda da terra il Ligure occidentale al largo; tra molto mosso ed agitato altrove; mosso/stirato lungo la Riviera di Levante.

Temperature in ulteriore calo; gelo diffuso nell’interno

Costa: min +2/6°C, max +5/9°C

Interno: min -12 (vette appenniniche)/-2°C , max -1/3°C (fondovalle/collina)

Martedì 28 febbraio 2023

Condizioni più stabili sulla costa con tempo soleggiato, ventoso e secco. Addensamenti a tratti compatti relegati al versante nord dell’Appennino e sulle Alpi Liguri, su queste ultime zone saranno ancora possibili delle deboli nevicate.

Venti burrascosi dai quadranti settentrionali, mar Ligure da agitato a molto agitato al largo. Tornano rafficati tesi/forti a levante, rinforzi ulteriori sulle aree soggette del Tigullio.

Mare agitato al largo, molto agitato il settore ovest verso la Costa Azzurra; mosso/stirato lungo la Riviera di Levante.

Temperature stazionarie le minime, in leggera ripresa le massime sulle Riviere complice il soleggiamento.

Tendenza per mercoledì 1 marzo 2023

Una ritornante umida collegata al centro di bassa pressione tra la Sardegna ed il Tirreno potrà favorire il ritorno di precipitazioni nevose su gran parte della regione.