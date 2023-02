Lavagna (Genova) – Maxi furto di metadone dalla farmacia dell’ospedale di Lavagna. Durante il fine settimana, nella notte tra sabato e domenica, i ladri hanno infranto una finestra dei locali che ospitano il centro contro le dipendenze del SERT e hanno rubato oltre 20 litri di metadone, usato nelle cure farmacologiche per le gravi dipendenze da droga ed esso stesso prodotto venduto tra i tossicodipendenti per superare le crisi di astinenza.

Negli uffici sono stati rubati anche tablet e materiale elettronico ma le indagini si concentrano su un possibile “furto mirato” visto che il metadone ha un grosso mercato e viene facilmente smerciato nell’ambiente della tossicodipendenza.

Pesanti i disagi per i pazienti in cura disintossicante e che hanno dovuto rivolgersi ad altre strutture per la cura quotidiana.