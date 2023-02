Genova – Ha perso il controllo dello scooter ed è caduto rovinosamente a terra. Brutto incidente questa mattina, poco prima delle 8 in corso Dogali, nel quartiere di Castelletto.

Per cause da accertare un 30enne è caduto con lo scooter procurandosi alcune ferite.

Soccorso da alcuni passanti prima e dall’ambulanza del 118 dopo, il centauro è stato trasportato in ospedale.

In corso indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Non è esclusa la presenza di sostanza oleosa sull’asfalto come accade da giorni in diverse zone della città e per motivi ancora sconosciuti.

Gli allarmi della polizia locale per emergenze di questo tipo sono sempre più numerosi.