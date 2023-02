Genova – Il freddo e le basse temperature non hanno fermato la protesta che si è tenuta quest’oggi davanti a Palazzo Tursi, dove si svolgeva il consiglio comunale che aveva all’ordine del giorno il rinnovo dei contratti degli insegnanti precari degli asili nido.

In via Garibaldi si sono riunite diverse persone, esponenti politici delle opposizioni e sindacati di Cgil, Cisl e Uil.

Ad un certo punto, alcuni insegnanti e collaboratrici scolastici sono saliti, trovando in parte posto sugli spalti dell’aula dove si teneva il consiglio.

Le maestre sono state invitate dagli agenti presenti (alcuni addirittura in tenuta antisommossa) a lasciare la sala rossa del Consiglio Comunale e la richiesta ha fatto schizzare il livello della tensione.

L’attività in aula è stata successivamente sospesa, con i capigruppo delle varie forze politiche chiamati a riunione. A quest’ultima non hanno partecipato i rappresentanti dell’opposizione e, di conseguenza, i lavori del consiglio comunale sono andati di fatto sospesi.

In questi momenti è in corso un incontro tra il sindaco, il vice-sindaco e i rappresentanti sindacali.