Genova – Auto e Tir incolonnati già prima dell’alba, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia a causa dei lavori. Chi si mette in viaggio deve ormai calcolare un intoppo quotidiano nel tratto tra Varazze e l’allacciamento con la A26 Voltri – Gravellona Toce senza poterne prevedere l’entità e il ritardo.

Un cantiere che proseguirà ancora a lungo e che sta provocando, come gli altri, pesanti disagi e danni a chi si deve spostare in auto da e per Genova.