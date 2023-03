Genova – Ancora indagini, nel quartiere di Pegli, per il misterioso accoltellamento di un ragazzo di 15 anni nei giardini Peragallo, sul lungomare del quartiere. I carabinieri stanno esaminando le riprese delle numerose telecamere di sorveglianza della zona per cercare immagini che possano aiutare a identificare l’autore o gli autori dell’aggressione.

I fatti risalgono alla serata tra sabato e domenica scorsa quando il ragazzo, insieme al fratello, si trovava ai giardini. Secondo le prime ricostruzioni i due sarebbero stati avvicinati da un gruppo di giovani che li avrebbero aggrediti quasi subito, forse dopo uno scambio di parole.

Ne sarebbe scaturita una violenta colluttazione durante la quale uno degli aggressori avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito il ragazzo al torace e alla coscia, fortunatamente senza provocare lesioni mortali.

Il gruppo sarebbe poi fuggito quando ha capito che altre persone avevano chiamato le forze dell’ordine.

Il ragazzo è stato soccorso dal fratello e poi dall’ambulanza del 118 e trasferito all’ospedale Evangelico di Voltri (ex San Carlo). Le sue condizioni non sono gravi ma le ferite sono profonde.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nel quartiere, anche perché avvenuto in zone frequentate da giovani e anziani. Preoccupa l’aumento continuo di episodio di micro criminalità e di aggressioni violente.