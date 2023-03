Genova – Grave incidente, nella notte, in corso Gastaldi, nel quartiere di San Fruttuoso. Un’auto ha impegnato contromano la strada per motivi ancora da chiarire ed ha centrato un motociclista che procedeva in direzione contraria causandone la caduta.

Fortunatamente la bassa velocità tenuta dai due veicoli ha evitato un impatto molto violento che avrebbe avuto conseguenze ben più gravi.

Il centauro è stato comunque sbalzato dalla sella cadendo a terra.

Soccorso dal 118 è stato trasportato all’ospedale San Martino, fortunatamente in condizioni non gravi

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino