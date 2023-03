Genova – Si era allacciato abusivamente alla rete elettrica e al contatore del gas dei vicini di casa e “risparmiava” sulle bollette caricando i suoi consumi su quelli degli altri. Ha sperato di farla franca il 27enne scoperto dai tecnici della rete elettrica e della distribuzione del gas che sono entrati nell’appartamento del giovane, in uno stabile di via Prè.

Ad insospettire i vicini i lavori fatti di recente nell’abitazione e i consumi di elettricità e gas che avevano fatto registrare un improvviso ed inspiegabile aumento.

La prima segnalazione all’azienda per l’energia elettrica aveva dato conferme. I tecnici si sono resi conto facilmente che, staccati i consumi nell’appartamento, il contatore continuava a “girare” mentre per il consumo del gas si era pensato inizialmente ad una perdita che poi si è scoperto esserci davvero ma nell’appartamento del giovane.

I tecnici del gas sono entrati con le forze dell’ordine nell’appartamento scoprendo che era stato installata una tubazione abusiva che aveva effettivamente una perdita e hanno rimosso il tubo e sigillato l’impianto per evitare un ulteriore allaccio abusivo.

Il giovane è stato denunciato per furto aggravato e dovrà rispondere anche del fatto che la perdita di gas era palese ed avrebbe potuto provocare un’esplosione nel palazzo.