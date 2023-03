Genova – Un blitz di protesta del movimento Extintion Rebellion quello che, questa mattina, ha colorato di verde l’acqua della fontana di piazza De Ferrari. Una forma di protesta colorata per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi legati all’ambiente, all’inquinamento, allo sfruttamento delle riserve naturali e le conseguenze che questo comportamento suicida stanno avendo sul clima e sulla Natura.

Il blitz, diffuso sui social con le foto, ha scatenato anche qualche polemica da parte di chi non ha visto di buon occhio la colorazione dell’acqua con sostanze chimiche.

I volontari del movimento hanno chiarito che sono state usate sostanze normalmente in uso per la ricerca delle perdite nelle condotte fognarie e negli scarichi delle acque piovane.

Una sostanza, insomma, che dovrebbe essere innoqua per l’ambiente.