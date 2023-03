Mercoledì 8 marzo 2023, nella Giornata internazionale della donna, l’ingresso ai Musei Nazionali di Genova -Palazzo Reale e Palazzo Spinola è gratuito per le donne.

In occasione dell’evento, a Palazzo Reale di Genova alle ore 17.30, Luca Leoncini, direttore delle collezioni di Palazzo Reale, accompagnerà le visitatrici e i visitatori in un percorso tematico nella sale del museo alla scoperta di ritratti al femminile di nobildonne genovesi e non, quali quello di Caterina Balbi Durazzo, ritratta da Anton Van Dyck, e con un approfondimento sul dipinto della pittrice Sofonisba Anguissola che raffigura le Principessine di Spagna Isabella Chiara Eugenia e Caterina Micaela eccezionalmente esposto nella Galleria della Cappella.

La visita guidata è compresa nel costo del biglietto

A Palazzo Spinola, alle ore 17.00, Alessandra Guerrini, Direttore dei Musei Nazionali di Genova e della Direzione regionale Musei, e Giacomo Montanari, Università di Genova, presenteranno il volume Il Ritratto equestre di Giovan Carlo Doria e Palazzo Spinola di Pellicceria al tempo di Rubens, curato da Gianluca Zanelli, Direttore delle collezioni di Palazzo Spinola ed edito da SAGEP.

L’ingresso per la presentazione del volume è gratuito e i possessori delle Card annuali dei Musei Nazionali di Genova riceveranno una copia omaggio del volume.