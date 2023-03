Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada. Questa volta è successo in via Bologna, nel quartiere di Sa Teodoro dove una persona è stata centrata da una moto che l’ha scaraventata a terra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19 e sul posto sono intervenute le auto della polizia locale e l’ambulanza del 118.

La persona è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale.

Soccorso anche il conducente della moto che è caduto a sua volta riportando alcune ferite.

La polizia locale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma tornano le proteste per attraversamenti pedonali scarsamente illuminati e mezzi (auto e moto) che hanno scarsa attenzione verso i pedoni.