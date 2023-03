Sanremo – E’ stato sospeso il parroco che sarebbe stato ricattato dopo aver frequentato una chat di messaggi hot intrattenendosi con un uomo. Il vescovo ha deciso che sino al chiarimento della vicenda, il parroco venga sospeso dall’incarico, decisione che è stata accettata e appoggiata anche dallo stesso sacerdote.

Intanto proseguono gli accertamenti e le indagini sul caso. Si indaga per capire come mai il parroco frequentasse la chat a chiaro contenuto erotico e perché abbia intrattenuto lunghe conversazioni con un profugo siriano che, dopo un certo periodo di tempo, avrebbe reso pubblico il rapporto dopo essere stato accusato di aver ricattato il prete.

Una vicenda delicata che dovrà accertare se vi siano state pressioni da parte di una delle parti per proseguire gli incontri o se, invece, ci sia stato un vero e proprio ricatto ai danni del parroco caduto forse in un cedimento molto “terreno”.

Nel frattempo, per rispetto dei fedeli della parrocchia dell’Annunciazione a Sanremo, il vescovo Suetta ha deciso di sospendere il parroco in attesa che la vicenda venga chiarita in tutti i suoi risvolti.

Nel frattempo il parroco è stato invitato ad una profonda riflessione e ad un percorso di ravvedimento che deve sfocare in concreti atti di pentimento.