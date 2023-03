Genova – Chiamate allarmate ai vigili del fuoco e alla polizia locale per segnalare l’acqua del mare, a Quinto Bagnara, vicino alla Lega Navale, che improvvisamente si tinge di un verde fosforescente. Ha suscitato molto allarme, ieri pomeriggio, l’uso della fluorescina, la sostanza utilizzata da idraulici e tecnici per evidenziare perdite negli impianti di scarico ma anche per “scoprire” chi sversa in mare i propri liquami in mare o nei torrenti.

La stessa sostanza era stata usata venerdì scorso per colorare l’acqua della fontana di piazza De Ferrari dagli attivisti ambientalisti che chiedevano maggiore impegno della politica nel contrasto all’inquinamento e ai cambiamenti climatici conseguenti.

La sostanza è innocua e non inquina e viene usata comunemente per la colorazione dell’acqua per scopi di indagine e ricerca di perdite e scarichi.

Dopo qualche ora, infatti, il colore del mare è tornato quello di sempre.