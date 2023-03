Genova – Grave incidente sul lavoro, nel primo pomeriggio di oggi, in un ristorante di via XX settembre. Un 35enne è rimasto ferito in modo grave mentre stava usando una macchina impastatrice nel locale.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e l’uomo è stato trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino di Genova dove verrà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente ma sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine e l’ispettorato del Lavoro che accerterà la dinamica dell’incidente e se sono state rispettate tutte le norme anti infortunistica e per la sicurezza sul lavoro.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul Lavoro in Liguria.