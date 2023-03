Rapallo (Genova) – Stava percorrendo il sentiero che va dal santuario di Montallegro, sopra Rapallo a San Bernardo quando è scivolata e si è ferita alla caviglia e non riusciva più a camminare.

Vigili del Fuoco e uomini del Soccorso Alpino sono intervenuti per aiutare una escursionista ferita durante una gita.

La donna non riusciva più a camminare per il dolore alla caviglia e così si è deciso di utilizzare una speciale barella per trasportarla a spalla lungo un tratto di sentiero, sino alle alla strada.

Una volta raggiunta una piazzola raggiungibile con i veicoli, la donna è stata affidata all’ambulanza che l’ha trasferita in ospedale per accertamenti.