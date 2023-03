Bogliasco (Genova) – E’ indagata con l’ipotesi di accusa di omicidio stradale la giovane neopatentata che guidava l’auto che venerdì sera si è scontrata frontalmente con lo scooter condotto da Isidoro D’Urso, 68 anni, deceduto sul colpo.

L’impatto, violentissimo, è avvenuto sulla linea di mezzeria sulla statale Aurelia, nel comune di Bogliasco, nei pressi di villa Flora.

L’uomo è morto quasi subito per le gravissime ferite riportate nell’impatto e la ragazza, fresca di patente, è stata ricoverata in ospedale in stato di choc.

Le indagini stanno appurando se la giovane, che è risultata negativa al test per l’uso di alcolici, abbia perso il controllo del mezzo per un guasto o un malore o se stesse usando il telefono cellulare.

Un testimone avrebbe infatti riferito che l’auto “andava a zig e zag” e potrebbe aver invaso la corsia opposta.

Verranno esaminate anche riprese video di alcune telecamere della zona per verificare se la ragazza avesse il cellulare in mano durante la guida ma non sono escluse altre cause per l’incidente mortale.