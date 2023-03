Genova – Un grande striscione bianco con la scritta in rosso Donna, Vita, Libertà. Al fianco delle donne dell’Iran è stato srotolato questa mattina nell’atrio del Ducale e rimarrà esposto sulla facciata del palazzo, per testimoniare la vicinanza delle istituzioni genovesi alle donne, alle ragazze e a tutti coloro che chiedono libertà di espressione in Iran.

«Abbiamo inserito questa iniziativa negli eventi legati all’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, accogliendo convintamente la mozione sul tema, che era stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale lo scorso novembre – spiega l’assessore alle Pari opportunità Francesca Corso – Il mio assessorato si è quindi occupato della realizzazione di questo striscione, 185 per 280 centimetri, che vuole essere un segno tangibile di solidarietà per tutte le bambine, le ragazze e le donne iraniane».

«La cultura deve saper offrire occasioni di riflessione sui temi civili e spunti di approfondimento sulle questioni più stringenti del nostro tempo – sottolinea il presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Giuseppe Costa – È questo il motivo per il quale abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa scaturita dalla mozione unanime del Consiglio comunale. Palazzo Ducale conferma in questo modo il proprio ruolo non soltanto di centro di produzione culturale, ma anche di attore sociale nella crescita di una comunità su temi fondamentali per la convivenza».

Presenti allo srotolamento dello striscione i rappresentanti dei Municipi, dei Centri Antiviolenza e della Comunità iraniana.