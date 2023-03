Genova – Automobilisti e trasportatori già in coda, prima dell’alba, sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce.

A causa di cantieri si segnalano infatti disagi per code e rallentamenti tra Voltri e Masone in direzione nord.

Si rafforza la richiesta di azzeramento dei pedaggi nei tratti autostradali interessati dai lavori presentata a più riprese dalle associazioni dei Consumatori e del trasporto. Si chiede un intervento automatico sulle tariffe laddove i disagi sono evidenti per la presenza di cantieri, senza passare per App e piattaforme elettroniche che non sempre riconoscono i disagi subiti e non attribuiscono quantomeno le riduzioni.

Per i Trasportatori dovrebbe esistere un automatismo che azzera il costo autostradale nei tratti dove sono presenti cantieri e lavori.