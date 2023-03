Genova – E’ stata inaugurata ieri sera a mezzanotte “Pioniere”, la mostra fotografica diffusa e a cielo aperto che fino al 19 marzo sarà protagonista di piazza De Ferrari a Genova e davanti ai municipi di Savona, La Spezia ed Imperia. Una selezione di scatti dell’Archivio fotografico ‘Francesco Leoni’ per raccontare la lunga strada intrapresa dalle donne italiane per affermarsi nel lavoro, nel mondo della cultura, nello sport e nello spettacolo. Allo scoccare della mezzanotte, i 10 totem intorno alla fontana colorata di rosso, si sono illuminati con fasci di luce sulle foto della mostra, dando così il via alle iniziative organizzate da Regione Liguria per celebrare l’8 marzo.

L’anteprima si è svolta questa sera nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, con una iniziativa dedicata all’8 marzo in cui sono intervenute, tra l’altro, l’assessore regionale alle Pari opportunità Simona Ferro, l’assessore comunale Marta Brusoni, Ilaria Sacchitelli (sorella di Sofia, studentessa di medicina affetta da un raro tumore cardiaco e impegnata a raccogliere fondi per la ricerca), la direttrice del Palazzo Ducale di Genova Serena Bertolucci, la presidente del MuMa Nicoletta Viziano e della co – curatrice della mostra Anna Dentoni (con il racconto dei dettagli dell’esposizione), insieme alla storica dell’arte Anna Orlando, a Stella Frascà della Lega Nazionale Dilettanti di Figc (avvocata specializzata in diritto dello sport) e al presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attansio. Ad accompagnare la serata, la voce e la chitarra di Maria Pierantoni ‘Giua’, artista genovese che ha interpretato alcune canzoni di cantautori italiani e del suo repertorio.

Domani, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, Regione Liguria celebrerà l’8 marzo trasformando la Sala della Trasparenza in uno ‘speakers’ corner’, in stile londinese, per accogliere le testimonianze delle ‘pioniere’ dei nostri giorni, donne che si sono distinte nei loro settori. Dalle 10 alle 20 le oratrici si daranno il cambio ogni dieci minuti per raccontare le loro storie ed esperienze di vita.