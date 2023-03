Savona – Anticipata dal passaggio di migliaia di gru che nei giorni scorsi ha richiamato l’attenzione di birdwatcher e curiosi, inizia la stagione delle migrazioni primaverili che culminerà nel Biancone Day

Nel fine settimana il Parco del Beigua organizza eventi e osservazioni “in loco” ma mercoledì 8 marzo organizza il webinar dedicato all’Aquila dei serpenti e agli altri rapaci che in questi giorni attraverseranno i cieli del Beigua.

L’esperta Gabriella Motta darà tante utili indicazioni per giornate di osservazione piene di soddisfazioni. Si inizia alle ore 18 su piattaforma Meet con iscrizione obbligatoria on-line entro martedì.

Sabato 11 marzo invece breve escursione di due ore circa dedicata al birdwatching con partenza dal Centro Ornitologico di Case Vaccà, Arenzano. Aspettando il Biancone è un’attività è adatta a tutti, la partecipazione è gratuita e non è necessario prenotarsi. Sono previste due partenze: alle ore 9:30 e alle ore 14.

Per questo motivo in Centro Ornitologico sabato sarà aperto solo dalle ore 12 alle 14:30

E domenica 12 marzo sarà finalmente Biancone Day! Anche quest’anno abbiamo previsto una partenza dei gruppi dal Curlo con cadenza oraria, dalle 9 alle 15, per un’escursione adatta a tutti della durata di circa due ore.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati; obbligatorio prenotare on-line, compilando il modulo corrispondente al turno di partenza prescelto.

Preparatevi ad ammirare centinaia di rapaci e non dimenticate i binocoli; se poi pensate di trascorrere l’intera giornata facendo birdwatching, non dimenticate di portarvi anche il pranzo al sacco.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua – Coop. Dafne)