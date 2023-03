Busalla (Genova) – Grave incidente prima dell’alba in via Vittorio Veneto, nella cittadina dell’entroterra genovese.

Una donna di circa 40 anni, intorno alle 5,30 di questa mattina, è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada ed è stata sbalzata in aria ricadendo pesantemente a terra.

Subito soccorsa da alcuni passanti, la donna è stata intubata dal personale dell’ambulanza della Croce Verde di Busalla, in servizio 118 giunto sul posto a seguito delle chiamate di soccorso.

La ferita è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova mentre le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.