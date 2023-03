Genova – Il mondo della politica in lutto per la morte di Clizia Nicolella, il medico di 54 anni eletta consigliera comunale durante il mandato del sindaco Doria.

Molto conosciuta ed apprezzata nel centro storico dove viveva, Nicolella era approdata alla politica, dal 2012 al 2017, quasi per caso e sempre mantenendo uno spirito critico anche all’interno della stessa maggioranza che sosteneva il sindaco Marco Doria.

I funerali di Clizia Nicolella si terranno domani, sabato 11 marzo alle ore 14 nella basilica di Santa Maria delle Vigne.