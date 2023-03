Savona – Terribile incidente, questa sera, intorno alle 18,30, in via Scotto.

Per cause ancora da accertare un giovane di 29 anni ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote finendo contro il marciapiede.

Il centauro è stato sbalzato dalla sella ed ha perso il casco per poi sbattere violentemente la testa a terra. Nell’impatto, violentissimo, il ragazzo è deceduto per le terribili ferite.

Inutile il tentativo di soccorso del 118. All’arrivo dell’ambulanza il giovane era già morto.

In corso le indagini delle forze dell’ordine per risalire al’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti.