Busalla (Genova) – Si aggrava la posizione dell’automobilista che venerdì mattina, intorno alle 5,30, ha travolto la donna di 40 anni in via Vittorio Veneto. La persona investita è infatti deceduta ieri all’ospedale San Martino di Genova, senza riprendere conoscenza dal momento dell’incidente.

Le forze dell’ordine cercano eventuali testimoni dell’incidente che, almeno a giudicare dai commenti alla notizia sulle varie pagine Facebook della zona – firmati con nomi e cognomi – sembrano essere numerosi nonostante l’ora.

Nelle prossime ore, dopo le indagini e i rilievi fatti su posto, poco dopo l’incidente, e dopo aver visionato le telecamere della zona, nella speranza che abbiano ripreso la scena, potrebbero essere convocati i commentatori delle notizie che sembrano conoscere le circostanze dell’incidente. La loro testimonianza, qualora, davvero, si trovassero sul posto, potrebbe essere di grande importanza per chiarire le circostanze e le responsabilità.

La persona alla guida del mezzo è stata identificata sin dal primo momento.