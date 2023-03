Genova – Ha tentato di salire sull’autobus della linea 270, a Begato, armato di coltello e di un martello ma fortunatamente il conducente lo ha fatto riflettere, impedendogli di salire, sino all’arrivo delle forze dell’ordine. Ennesimo episodio di violenza – sebbene solo temuta – sulle linee del trasporto pubblico locale. Solo la presenza di spirito del conducente e le sue doti dialettiche hanno evitato che la persona, infuriata, salisse sul mezzo armata e potenzialmente letale.

I sindacati tornano a chiedere più sicurezza e mezzi straordinari per evitare che sui mezzi pubblici si scatenino violenze, in particolare contro i conducenti.

In questo caso la persona era “alterata” e lamentava che qualcuno gli aveva occupato la casa e quindi non aveva motivo di prendersela con chi guidava ma il ripetersi di gesti di violenza dovrebbe indurre ad una riflessione.

Comunque la persona è stata trattenuta alla fermata sino all’arrivo della volante della polizia che lo ha poi disarmato e portato negli uffici.

(Foto di Archivio)