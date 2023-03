Camogli (Genova) – E’ un elettricista di 31 anni, Eros Coppola, la vittima del terribile incidente avvenuto questa mattina sul “Sentiero dei Tubi” sul Monte di Portofino.

L’uomo, residente a Pontedecimo ma originario di Busalla, era in compagnia della compagna e stava percorrendo il sentiero quando, forse per un malore o un passo falso, è scivolato cadendo per diverse decine di metri lungo un pendio sulla roccia.

La ragazza ha subito dato l’allarme e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino che si sono calati lungo il dirupo sino a raggiungere l’uomo che, purtroppo, era già deceduto.

Sul posto è intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco che ha poi recuperato il corpo per poi trasportarlo a Camogli.

In corso indagini per accertare le cause della tragedia ma anche per verificare le condizioni di sicurezza del sentiero dove si sono verificati diversi incidenti e che viene percorso anche da persone non preparate pur trattandosi di un sentiero a sbalzo sul mare, con tratti esposti e molto pericolosi, adatti a escursionisti esperti e con attrezzatura di sicurezza.