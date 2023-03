Genova – Restano gravi le condizioni del pedone travolto ieri sera in corso Magenta, nel quartiere di Castelletto, mentre attraversava la strada. Grave anche il motociclista che lo ha travolto cadendo a terra a sua volta.

L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 20 e ancora una volta ha visto un pedone travolto mentre attraversa la strada.

Il motociclo lo ha centrato in pieno e sia il pedone che il centauro sono stati sbalzati cadendo rovinosamente a terra.

Il più grave è il pedone, un uomo di 60 anni, che ovviamente non indossava il casco ed ha riportato un grave trauma cranico cadendo a terra. Ferito in modo grave anche il motociclista che ha riportato diverse ferite e fratture.

Entrambi sono stati trasferiti in codice rosso in ospedale. Uno al pronto soccorso dell’ospedale San Martino e l’altro a quello del Galliera.

Tornano le polemiche per il numero altissimo di incidenti di questo tipo in città e i vari Municipi chiedono da tempo che gli attraversamenti pedonali più critici siano illuminati meglio.