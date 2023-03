Genova – Mondo dello Spettacolo e della Musica in lutto per la morte, avvenuta nella notte, di Vincenzo Spera il promoter musicale, presidente di Assomusica e anima della società che per decenni ha organizzato eventi e concerti nel capoluogo ligure: Duemilagrandieventi.

Spera era stato travolto da uno scooter ieri sera, in corso Magenta, nel quartiere di Castelletto e le sue condizioni erano apparse subito gravissime a causa di un trauma cranico molto esteso. Nella notte le sue condizioni si sono aggravate sino al decesso.

Spera era arrivato a Genova a 22 anni ed ha letteralmente creato un piccolo impero organizzando eventi e concerti che hanno segnato la storia del settore dagli anni 80 ad oggi. Il suo nome è legato ai più importanti eventi musicali organizzati nel capoluogo ligure.

Secondo le prime ricostruzioni Spera stava attraversando la strada quando è stato centrato in pieno da uno scooter condotto da un ragazzo di 18 anni.

Nell’impatto, violentissimo, sia il pedone che il conducente del mezzo a due ruote sono stati scagliati a diversi metri di distanza e per Spera è stato fatale un forte trauma cranico riportato cadendo con la testa sull’asfalto.

Il giovane ha riportato diverse ferite ma non è in pericolo.

Indagini in corso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente ma quello di ieri sera è l’ennesimo incidente che vede coinvolto un pedone che attraversa la strada.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la Giunta esprimono grande cordoglio e si stringono attorno alla famiglia di Vincenzo Spera, presidente di Assomusica e promoter, che aveva portato in concerto a Genova i più grandi big della musica italiana e internazionale, da Bowie ai Clash, da Guccini a De Gregori a Battiato, da Springsteen a Tina Turner, da Miles Davis a Joe Cocker.

Ecco il personale ricordo del presidente Toti. “A un amico che sognava una Genova e una Liguria vive, allegre, colorate, piene di musica e di futuro – scrive Toti – a un amico che anche quando il cielo era grigio, vedeva azzurro. La fatalità può spegnere la sua vita, non l’ottimismo che ci ha trasmesso. Anche quando non c’era motivo di essere ottimisti, il suo sorriso cambiava la prospettiva. Ciao Vincenzo, sono certo che lassù troverai gli amici di una vita e suonerai con loro. E sarà un grande concerto. Un pensiero commosso e un grande abbraccio da tutta la Liguria vanno alla tua adorata mogli, e ai tuoi bimbi, a tua sorella e a tuo fratello. Ci mancherai, ma sono certo che dall’alto sarai presente in ogni palco montato in una piazza della Liguria e ci applaudirai”.

Anche il sindaco di Genova, Marco Bucci, esprime il suo cordoglio per la tragica scomparsa di Vincenzo Spera.

“Una tragica notizia ha spezzato il sonno nella notte appena trascorsa: la morte di Vincenzo Spera. Uomo di spettacolo, musica, arte. Un manager vero che ha saputo imporsi nel suo mondo valorizzando la città nella quale ha trascorso gran parte della sua vita e che ha amato e sostenuto in tanti modi nei suoi diversi incarichi di prestigio, anche internazionale. Non a caso era stato nominato Ambasciatore di Genova nel mondo.

Se Genova negli anni ha ospitato concerti di grandi artisti lo si deve soprattutto alla sua tenacia, capacità e dedizione. Ha sempre collaborato con la città, pronto a dare una mano quando era utile alla causa e sempre in grado di fornire importanti consigli che, inevitabilmente, ci mancheranno”. Lo dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci esprimendo, a nome della giunta comunale, cordoglio per la morte di Vincenzo Spera e vicinanza alla famiglia”.