Genova – La rottura di una grossa tubazione dell’acquedotto sta provocando disagi, in via Adamoli, all’altezza del 213 rosso, in direzione monte.

La perdita ha lasciato a secco diverse attività e abitazioni della zona e non è chiaro quando verrà ripristinato il servizio di rifornimento idrico.

Sul posto operano i tecnici addetti alle riparazioni e si segnalano rallentamenti per quanto riguarda il traffico locale.

(notizia in aggiornamento)