Aggiornamento – L’autostrada A12 è stata riaperta ed è ora percorribile.

Genova – Ancora code e disagi sull’autostrada A12 Genova – Livorno dove risulta ancora chiuso il tratto tra Genova Nervi e Recco, in direzione levante, per lavori previsti per la notte.

Autostrade per l’Italia comunica che il tratto riaprirà entro la mattinata di oggi, al termine dell’installazione in corso di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

La riapertura è stata procrastinata per consentire il completamento di lavori inderogabili avviati questa notte all’interno della galleria Colle Ometti.

Previsti accodamenti in corrispondenza delle fasce orarie di punta.

Chi viaggia in direzione Livorno deve uscire a Genova Nervi e può rientrare in A12 a Recco, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.