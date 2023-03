Genova – E’ stata riaperta intorno alle 7, l’autostrada A12 Genova – Sestri Levante chiusa nella notte nel tratto compreso tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno, con una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

La riapertura segnala che la chiusura è stata procrastinata per consentire il completamento di lavori inderogabili avviati questa notte all’interno della galleria Colle Ometti.